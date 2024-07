Recordbedrag van Europese Investeringsbank naar klimaatprojecten

De investeringen sluiten aan bij de doelstelling van de bank om in 2025 15 procent van zijn financiering te stoppen in klimaatadaptatieprojecten. Daarbij kan worden gedacht aan het verstevigen van dijken en verbreden van rivieren.

"Klimaatverandering is de uitdaging van onze generatie", zegt Ambroise Fayolle, vicevoorzitter van de EIB en verantwoordelijk voor klimaatactie en milieu. "Daarom is klimaatfinanciering een belangrijk onderdeel geworden van de financiering van de EIB-groep, waarmee wordt bijgedragen aan het succes van de groene overgang in Europa."