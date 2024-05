Recordaantal zeehonden opgevangen in Nederland

De drie Nederland opvangcentra voor zeehonden in nood, Pieterburen, A Seal en Ecomare, zien steeds vaker zeehonden die verstrikt geraakt zijn in netten. Ook zijn er veel zeehonden die last hebben van zwerfafval. Het meest hartverscheurende geval van de voorbije maanden was een zeehond met een nylondraad gewikkeld rond zijn nek en flipper. "Zo'n draad in de nek kunnen we vaak wel behandelen omdat daar veel vet zit. Dat zit niet om de flipper. Om die reden moesten we deze zeehond dan ook laten inslapen."