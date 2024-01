Recordaantal geschillen over bouw en zonnepanelen

Het aantal juridische geschillen over bouwzaken en zonnepanelen heeft in 2023 opnieuw een record bereikt. Zo steeg het aantal bouwzaken met 36 procent tot ruim 11.000 meldingen. Ook waren er aanzienlijk meer juridische hulpvragen over zonnepanelen dan vorig jaar, terwijl toen al sprake was van een verdubbeling in vergelijking met 2021. Dat meldt Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) in de Juridische Barometer 2023.