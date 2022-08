Recordaantal bosbranden in Amazonegebied

Het aantal bosbranden dat tegelijkertijd in het Braziliaanse Amazonegebied woedt, is in vijftien jaar tijd niet zo groot geweest. Maandag ging het in een tijdsbestek van 24 uur om 3358 verschillende branden, meldt het nationale ruimteonderzoeksinstituut INPE. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als tijdens de meest verwoestende dag in augustus 2019, toen beelden van het brandende regenwoud de hele wereld overgingen.

'Slechtste augustus'

Vorige maand werden er in totaal 5373 branden gezien op satellietbeelden, een stijging van 8 procent ten opzichte van juli vorig jaar. Deze maand koerst het Amazonegebied af op "de slechtste augustus" sinds president Jair Bolsonaro aan de macht is, met inmiddels al 24.124 branden. Bolsonaro heeft in zijn regeerperiode de nadruk steevast gelegd op economische belangen in plaats van natuurbescherming.

Illegale houtkap

De bosbranden gaan vaak samen met ontbossing. Op 10 augustus 2019, toen boeren in overleg stukken regenwoud in brand staken en zo een dikke zwarte rookwolk creëerden die 2500 kilometer verderop in Sao Paulo gezien werd, reageerde de wereld verontwaardigd. De vele branden die deze week woeden zijn volgens Setzer niet gecoördineerd, maar simpelweg het gevolg van het toegenomen aantal illegale houtkappers.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) constateerde eerder dit jaar al dat er fors meer regenwoud wordt gekapt. De natuurorganisatie legde een verband met de aankomende presidentsverkiezingen in Brazilië en met de oorlog in Oekraïne, waardoor de Russische export van verschillende grondstoffen stil is komen te liggen. Brazilië probeert daarop in te spelen.

Bron: ANP