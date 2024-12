Recordaantal bodemdieren bij tellingen na nat weer

Het relatief natte weer van 2024 en het uitblijven van langdurige droogte, hebben goed uitgepakt voor bodemdieren in Nederlandse tuinen en parken. Tijdens de Bodemdierendagen, een jaarlijkse telling door burgers die voor de tiende keer werd gehouden, zijn diverse records verbroken. Gemiddeld werden per tuin 45 bodemkruipers gespot, het hoogste aantal tot dusver.

Aan het burgerwetenschapsproject deden bijna drieduizend mensen mee. Regenwormen kwamen ze het vaakst tegen: die zaten in 94 procent van de onderzochte tuinen. Daarmee heeft de worm een hattrick binnen, want in de vorige twee edities van de Bodemdierendagen 'won' hij ook al. Pissebedden werden in 90 procent van de tuinen gezien, wat ze een tweede plaats oplevert. Brons was er voor spinachtigen, met 85 procent.