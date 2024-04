Record aantal eitjes van de ringslang

De boeihopen zijn aangelegd in het moerasgebied de Houtwiel. De reden dat de hopen juist hier zijn aangelegd, is omdat het een overgangsgebied is. Het ligt tussen de hoge zandgronden van Feanwâlden en de lage klei en kwelders. De ringslang jaagt in het water, maar heeft droge plekken nodig waar ze haar eieren kwijt kan. Het heeft even geduurd, maar na zo’n tien jaar zetten de eerste slangen hun eitjes af in de bulten. In het begin waren het er nog niet veel, maar vorig jaar zijn er wel zeshonderd uitgekomen eitjes geteld in zeven broeihopen.