Rechtzaak: Europese Commissie moet kooien veehouderij verbieden

Het burgercomité van het succesvolle Europese burgerinitiatief 'Stop de kooien – End the Cage Age' heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Europese Commissie, omdat zij haar belofte om kooien in de veehouderij te verbieden niet is nagekomen.

Bij het Hof van Justitie in Luxemburg zijn documenten ingediend waarin het comité aantoont dat de Commissie haar belofte om wetgeving in te voeren om kooien in de veehouderij te verbieden niet is nagekomen. De Commissie beloofde gehoor te geven aan burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’. Het initiatief zou de EU-burgers meer invloed moeten geven op de besluitvorming.