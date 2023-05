Rechtszaak tegen 'groene' marketing van KLM begint

In de reclame-uitingen waar de zaak om draait, profileert KLM zich als een bedrijf dat verantwoord wil omgaan met de aarde. Fossielvrij NL vindt dat de invulling daarvan op meerdere punten in strijd is met Europese regels over eerlijke handel. Zo is de organisatie sceptisch over het nut van herbebossingsprojecten waar klanten van KLM een bijdrage aan kunnen leveren als ze een meerprijs betalen. Ook van het gebruik van alternatieve, schonere vliegtuigbrandstoffen door KLM is Fossielvrij NL niet onder de indruk, omdat het nog maar gaat om 0,6 procent van het totale brandstofverbruik.