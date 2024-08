Rechtszaak tegen EU over 'groene' status vliegtuigen en schepen

Voor de eisers gaat de EU eraan voorbij "dat het beter is om te investeren in duurzame alternatieven voor vliegen, zoals hogesnelheidstreinen". Ze wijzen er ook op dat vliegtuigen en schepen tussen de 20 en 50 jaar meegaan. "Dit betekent dat extra investeringen in nieuwe vliegtuigen de klimaatcrisis nog tientallen jaren zullen verergeren en in de weg zullen staan van investeringen in échte klimaatoplossingen", stellen de organisaties. Naast Fossielvrij NL zijn dat Dryade en Protect our Winters Austria. Ze worden geholpen door juridische experts van Opportunity Green en CLAW (Climate Law).