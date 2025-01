Rechtszaak Greenpeace: Staat moet stikstofdoelen voor 2030 halen

De Staat moet voor 31 december 2030 zorgen dat op de helft van de stikstofgevoelige natuur niet meer stikstof neerkomt dan die natuur aankan, zoals in de wet is vastgelegd. Dat heeft de rechter woensdagochtend besloten in de rechtbank in Den Haag. Ook eist de rechter dat de Staat prioriteit geeft aan de meest kwetsbare natuur. Aan het bevel is een dwangsom van 10 miljoen euro verbonden. Greenpeace spande de zaak tegen de Staat aan en krijgt op veel punten gelijk.