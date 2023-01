Rechter spreekt zich uit over toekomst spieringvisserij

Het wordt gezien als de ‘sleutelsoort’ in het IJsselmeer en Markermeer. De spiering is belangrijk voedsel voor baars en snoekbaars en voor visetende vogels als de aalscholver, zwarte stern en visdief. Maar de kleine vis gaat sinds de jaren negentig sterk achteruit. Daarom mag er al jaren niet meer op de spiering worden gevist in het IJsselmeer.

De verbazing was dan ook groot toen het ministerie van LNV eind 2021 juist vergunningen verleende voor spieringvisserij op enkele plekken in de Waddenzee. De komende week spreekt de rechter zich uit in de bodemprocedure die Vogelbescherming tegen het ministerie heeft aangespannen. Als Vogelbescherming gelijk krijgt dan gaan de vergunningen van tafel en is het naar verwachting einde oefening voor de spieringvisserij in Nederland.