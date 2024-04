Rechter: NVWA moet beter optreden bij dieren zonder schaduw

Wakker Dier verzocht tijdens de hittegolf van 2020 de NVWA om te handhaven bij drie boerenbedrijven, waar koeien en schapen in weilanden stonden zonder enige schaduw. In die periode liep het kwik op tot 36 graden en in de wet staat dat dieren beschermd moeten worden tegen extreme weersomstandigheden. “Zwakke handhaving van de NVWA is frustrerend en gevaarlijk. We zijn blij dat de rechter ze nu dwingt hun werk beter te doen’’, stelt directeur Anne Hilhorst.

Dieren tijdens een hittegolf in de brandende zon laten staan, is mishandeling, stelt dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) volgens hen onvoldoende optrad tegen boeren die hun dieren niet van schaduw voorzien, spande ze een rechtszaak aan. De rechter gaf wakker dier gelijk: de NVWA moet beter handhaven bij dieren zonder schaduw.

In het eerste besluit stelde het agentschap dat geen sprake was van een overtreding. Na het bezwaar van Wakker Dier paste de NVWA haar standpunt aan: in twee van de drie gevallen kon op basis van videomateriaal van de dierenwelzijnsorganisatie hittestress worden vastgesteld. Deze bedrijven kregen een schriftelijke waarschuwing. Voor het bedrijf waarbij alleen fotobewijs beschikbaar was, bleef de NVWA bij haar oorspronkelijke standpunt en greep niet in.

Volgens het agentschap kon er geen sprake zijn van dierenmishandeling, omdat hitteleed ‘valt’ onder andere regelgeving, namelijk over bescherming tegen extreem weer. Wakker Dier vindt dit een onbegrijpelijk standpunt. De rechter geeft de dierenwelzijnsorganisatie hierin gelijk en stelt dat bij hittestress wel degelijk sprake kan zijn van dierenmishandeling door de veehouder. Het college geeft de NVWA de opdracht om een dierenarts op basis van het beeldmateriaal te laten beoordelen of dat hier het geval was en de bevindingen mee te nemen in haar nieuwe besluit.

Structureel overtreding en dierenleed

Wakker Dier is ook in beroep gegaan tegen de strafmaat voor de twee bedrijven waarbij de NVWA na bezwaar een overtreding heeft vastgesteld. De veehouders kregen een schriftelijke waarschuwing, terwijl volgens handhavingsbeleid van de NVWA bij een ‘structurele overtreding’ niet een waarschuwing, maar een sanctie worden opgelegd.

Omdat geen enkel dier schaduw had, is volgens Wakker Dier sprake van een structurele overtreding. De NVWA ging daar niet in mee, maar kon ter zitting niet uitleggen wat dan wel de juiste invulling van het begrip structureel is. Het college heeft in de uitspraak bepaald dat de NVWA moet motiveren waarom in deze gevallen geen sprake zou zijn van een structurele overtreding.