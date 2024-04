Rechter beslist over lot damherten Hoeksche Waard

De provincie Zuid-Holland wil minimaal twintig damherten in de Hoeksche Waard voorlopig in leven laten. Zuid-Holland is eigenlijk van plan de hele roedel, die momenteel bestaat uit zo'n zestig dieren, te laten afschieten. Twee organisaties die zich inzetten voor dierenrechten hebben echter al aangegeven dat voorgenomen besluit aan te vechten bij de rechter.

Al bijna 25 jaar leeft daar een roedel, die begon met enkele dieren die waren ontsnapt uit een hertenkamp. Onderzoek heeft volgens de provincie uitgewezen dat de dieren schade veroorzaken aan de landbouw, een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid en dat de Hoeksche Waard geen geschikt leefgebied voor ze is. Zuid-Holland wil ingrijpen om te voorkomen dat de problemen net zo groot worden als eerder in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Voorkom dat de roedel uitbreidt

Vooruitlopend op een juridisch proces heeft Provinciale Staten in januari het college opgeroepen om, als daadwerkelijk beroep wordt aangetekend, tot een soort tussenoplossing te komen om te voorkomen dat de roedel zich uitbreidt. Het voorstel aan de Staten is nu om dan minimaal twintig dieren in leven te houden tot de rechter uitspraak heeft gedaan.

De betrokken partijen verschillen al langer van mening over wat een beheersbaar aantal is voor het gebied. Volgens een woordvoerster van de provincie is het aantal van twintig dieren gebaseerd op de wens van de Staten. In de aangenomen motie stond echter geen getal genoemd.

Schorsingsverzoek indienen

Overigens is het de vraag of er sowieso wel damherten afgeschoten mogen worden als het tot een rechtszaak komt. De dierenrechtenorganisaties willen dan ook een zogeheten schorsingsverzoek indienen. "Als de schorsing wordt toegewezen, mag de provincie helemaal niets doen", aldus Fauna4Life. De provincie bevestigt dat.

Ruim 8400 mensen ondertekenden in de afgelopen weken een petitie die is opgesteld door een organisatie die zich al jaren inzet voor het behoud van de damherten in de polder tussen Numansdorp en Strijen.