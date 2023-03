Rechter bepaalt: afschieten edelherten in Oostvaardersplassen mag

In de Oostvaardersplassen is ruimte voor zo'n 500 edelherten, maar het lukt gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer niet om die doelstand te halen. Er worden niet genoeg herten afgeschoten en er worden elk jaar veel jonge dieren geboren. Om die reden is afgelopen najaar besloten om met meer jagers zoals die van de Faunabeheereenheid aan de slag te gaan.