Rechtbank: "KLM-reclames over duurzaam vliegen zijn misleidend"

Het gaat onder andere om de beweringen van KLM dat ze op weg zijn naar ‘een duurzamere toekomst’. Ook verklaren ze in de reclames dat hun doelstelling in lijn met Parijs zijn en bieden ze een service aan waarbij klanten de klimaatimpact van hun vlucht kunnen 'compenseren'. De rechtbank oordeelt dat 15 van de 19 voorgelegde uitingen van KLM misleidend en daarom onrechtmatig zijn.

De rechtbank van Amsterdam oordeelde dat KLM-reclames over duurzaam vliegen misleidend zijn. “Bedrijven mogen niet beweren dat ze klimaatverandering aanpakken, als ze in werkelijkheid de crisis aanwakkeren.” De milieuorganisaties die de rechtszaak aanspanden, roepen op tot verbod op alle fossiele reclame.

De rechtbank concludeert dat de claims in de reclame gebaseerd zijn op vage en algemene verklaringen over milieuvoordelen. Daarmee misleidt KLM de consument. Ook schetsen ze een te rooskleurig beeld over alternatieve brandstoffen en herbebossing. Deze oplossingen verminderen de negatieve milieuaspecten van vliegen slechts marginaal en wekken ten onrechte de indruk dat vliegen met KLM duurzaam is, aldus de rechtbank.

Milieuorganisaties tegen misleidende duurzaamheidsreclame

De zaak werd aangespannen door burgerbeweging Fossielvrij NL en campagnegroep Reclame Fossielvrij, ondersteund door milieurechtenorganisatie ClientEarth. Ook hebben ruim 14.000 mensen aangegeven de rechtszaak te steunen door een petitie te tekenen. "Dit is een enorm belangrijke overwinning in de strijd tegen greenwashing”, zegt Hiske Arts van Fossielvrij NL. “De rechtbank had niet duidelijker kunnen zijn: bedrijven mogen niet beweren dat ze gevaarlijke klimaatverandering aanpakken, als ze in werkelijkheid de crisis aanwakkeren.”

Volgens de organisaties wekt KLM met hun ‘groene’ marketing het misplaatste vertrouwen dat ook iemand met klimaatzorgen met een gerust hart aan boord kan stappen. “Gelukkig heeft de rechter een stokje gestoken voor deze strategie om het grote publiek en politici in slaap te sussen.”

Verbod op fossiele reclame

De rechtbank verbindt geen verdere eisen aan de uitspraak, zoals een uitdrukkelijk verbod om in de toekomst soortgelijke reclame te maken. "Zonder een uitdrukkelijke verbod op soortgelijke claims in de toekomst, maken we ons zorgen dat KLM en de rest van de luchtvaartindustrie nieuwe manieren zullen vinden om hun gevaarlijke groene sprookjes te blijven vertellen”, Zegt Arts. Daarom pleiten de milieuorganisaties voor een reclameverbod van alle producten die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.