Dit weekend is het Fête de la Nature , een nieuw, groot natuurfestival. Over het hele land zijn er honderden activiteiten 'om de natuur te vieren'. Van stadspark tot wildernis, van achtertuin tot boomkroonpad. Zo zijn er wandeltochten en workshops en kun je dauwtrappen en vleermuizen kijken.

In Frankrijk is Fête de la Nature al jaren een bekend fenomeen. Het derde weekend van mei gaat iedereen naar buiten, naar Fête de la Nature om de hoek of verder weg. Het evenement trekt jaarlijks 1,4 miljoen deelnemers in Frankrijk.

Fête de la Nature is een initiatief van IUCN NL, NatuurCollege, Nationaal Groenfonds, RAVON, FLORON en de Zoogdiervereniging.