RAVON: zoek mee naar 'knakaal'

Wat is de boosdoener van de mechanisch beschadigde palingen, die wijdverbreid aanspoelen gedurende het hele jaar? Zijn het soms scheepsschroeven, gemalen of waterkrachtcentrales?

Onderzoeksleider Jeroen Tummers legt uit: “Over de afgelopen jaren hebben we samen met vrijwilligers een scala aan vissoorten geïnventariseerd langs de loop van de Waal, tijdens perioden van zowel lage als hogere waterstanden. Daarbij hebben we beschadigingen gezien bij zowel jonge als volwassen vis. Het is belangrijk dat we een goed beeld krijgen van de omvang van dit probleem.”

De aal wordt al tien jaar ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. De intrek van glasaal, oftwel babypalingen die vanuit zee onze rivieren opzwemmen, is al decennia erg laag. Volwassen aal die naar zee zwemt om zich voort te planten, ondervindt tal van hindernissen. Een volwassen aal moet gebruik maken van drukke scheepvaartroutes. De veronderstelling is dat ze daarbij niet alleen in botsing komen met scheepsschroeven, maar ook met gemalen en waterkrachtcentrales.

Meedoen als vrijwilliger

Het meerjarig onderzoek vindt plaats in samenwerking met verschillende organisaties, waaronder Sportvisserij Nederland. Om te zoeken naar aangespoelde vissen worden trajecten en stranden bezocht en bijeenkomsten georganiseerd. Door de vondstlocaties te relateren aan de afstand tot gemalen, centrales en schepen, wordt hopelijk de oorzaak van de geknakte vissen gevonden.

Om voldoende stranden te kunnen onderzoeken, is RAVON op zoek naar vrijwilligers. Onderzoeker Jesper Berndsen: “Genieten van de grote rivieren en uiterwaarden en tegelijk nuttig bezig zijn, dat is wat je doet als vrijwilliger voor het meetnet. Doordat je trajecten naar keuze het hele jaar door kunt bezoeken, ervaar je ook heel mooi de seizoenen en veranderingen in het landschap.”