Ratten en muizen resistenter tegen gif

Deze cijfers zijn landelijke gemiddelden. Op regionaal niveau zien de onderzoekers verschillen. In sommige regio’s werden alleen resistente ratten gevonden, in andere regio’s helemaal geen. Hetzelfde geldt voor onderzochte muizen.

Voor particulieren is het verboden om ratten met gif te bestrijden. Muizengif zal vanaf 2023 ook verboden zijn. Klemmen of vangkooien mogen wel gebruikt worden. "Maar ratten zijn slim en wantrouwig en daarom werken deze middelen niet altijd", aldus GGD .

Beter is te voorkomen dat je last krijgt van ratten. "Ratten voelen zich goed op plaatsen waar voedsel, water en beschutting is", schrijft GGD. "Zorg dus voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond je huis. Rommel biedt de dieren beschutting en nestmateriaal.