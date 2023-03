Rapport Shell: eigen CO2-uitstoot 30% lager dan in 2016

Zo telde Shell vorig jaar 1,6 miljard dollar neer voor de Indiase producent van wind- en zonne-energie Sprng Energy. Maar veel van de eigen uitstoot drong Shell ook terug door twee Amerikaanse raffinaderijen te verkopen aan branchegenoten. Daarnaast droeg het Britse concern de exploitatie van een Nigeriaans olieveld over aan een andere partij, wat scheelde in de eigen CO2-emissies.

Campagneleider van Milieudefensie Nine de Pater noemt het rapport "pijnlijk voor iedereen die nu al door de klimaatcrisis wordt geraakt". De daling van de uitstoot is volgens haar geen gevolg van groene keuzes. Ook beschouwt Shell de uitstoot van verkochte producten nog steeds niet als zijn verantwoordelijkheid, terwijl de uitstoot daarvan voor het overgrote deel klimaatverandering veroorzaakt, aldus De Pater.

Het concern krijgt al langer de kritiek dat er meer inspanningen nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan. In een door Milieudefensie aangespannen rechtszaak bepaalde de rechter in 2021 dat Shell uiterlijk in 2030 in ieder geval de CO2-uitstoot van de eigen operaties met 45 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van het niveau van 2019.