"Rapport negeert negatieve effecten van gaswinning in Waddenzee"

Een groep wetenschappers zegt dat een rapport over gaswinning in de Waddenzee de negatieve effecten negeert. Volgens de onderzoekers bestaan er "duidelijke wetenschappelijke aanwijzingen van soms grote negatieve impact" op de natuur. Het rapport is opgemaakt door een commissie die het ministerie van Klimaat en Groene Groei adviseert en wordt gebruikt om een besluit te nemen over gaswinningsprojecten in en rond de Waddenzee.

Vijf wetenschappers uiten hun zorgen in een brief aan de commissie die het rapport opstelde. Twee wetenschappers werken aan de James Cook University in Australië, twee bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en een is van de Radboud Universiteit Nijmegen. Martijn van de Pol van de James Cook University noemt in de brief vijf argumenten waarom het rapport van de auditcommissie niet volledig is.