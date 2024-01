Rapport: Nederlandse economie blijft achter op gebied duurzaamheid

Over het algemeen scoren minder ontwikkelde economieën beter op het gebied van duurzaamheid omdat ze in veel mindere mate natuur ten koste laten gaan van economische groei. Maar rijkere landen als Zweden en Finland laten met hun tweede en achtste plaats zien dat ook rijkere landen op het gebied van duurzaamheid goed kunnen scoren.

Door onder meer de goede om- en bijscholing scoort Nederland veel beter op de pijler veerkracht, waarop het de achtste score ter wereld noteert. Uitdagingen binnen dit criterium zijn volgens het rapport de vergrijzing en polarisatie. Onze economie is qua inclusiviteit de zevende ter wereld, maar heeft daarbij wel onder meer last van de gevolgen van de woningnood.

Het nieuwe Future of Growth Report is de opvolger van de Global Competiveness Ranking van het WEF, die tot en met 2019 werd gepubliceerd. Het rapport wordt gepubliceerd in de week dat de wereldwijde politieke en zakelijke elite in het Zwitserse Davos elkaar ontmoet bij de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF.