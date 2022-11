Rapport: elektriciteitssysteem moet in 2035 klimaatneutraal zijn

"Het is onvermijdelijk dat we in onze economie en de samenleving de komende decennia broeikasgassen blijven uitstoten en die uitstoot moeten we compenseren", zegt Ter Haar. Met klimaatneutraliteit gaat het erom dat de CO2 die nog uitgestoten wordt, in elk geval opgevangen en opgeslagen wordt. Naast het elektriciteitssysteem zou het volledige energiesysteem in 2040 klimaatneutraal moeten zijn.