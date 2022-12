Ransuilen, zwartvlekwinteruil, Geuldal en overige onderwerpen

Al sinds 2009 telt Christien Hermsen de ransuilen in haar Brabant. Maar dit jaar zitten er tot haar grote schrik echt maar heel weinig ransuilen op hun roestplekken, de bomen waarin ze zich in de winter verzamelen. Met name in de Loonse en Drunense duinen is de achteruitgang goed zichtbaar. Daar waar er enkele jaren geleden nog tientallen ransuilen in de naaldbomen zaten, zit er nu nog maar een handje vol. Samen met verslaggever Merlijn Schneiders maakt Christien Hermsen haar dagelijkse telronde. Om beter in kaart te brengen hoeveel ransuilen er nu in ons land zijn roept Christien Hermsen mensen op die deze uil hebben gezien het door te geven aan de uilenwerkgroep Oisterwijk .

Zoeken naar de zwartvlekwinteruil

In deze decemberweken naar vlinders gaan zoeken. Wie dóet dat nou? Kars Veling van de Vlinderstichting! Want op dit moment zijn er wel degelijk vlinders actief. Hadden we het vorige week over de kleine wintervlinder. Vandaag hebben we het over de zwartvlek-winteruil. Verslaggever Henny Radstaak ging in 2019 met Kars Veling op stap in een bos in Culemborg.

Zwartvlekwinteruil komt af op de stroop op de boom © Kars Veling - Vlinderstichting

Verwijderen van drainage in het Geuldal

Vanwege klimaatverandering zijn we er nu steeds meer van doordrongen dat water niet zo snel mogelijk moet worden afgevoerd, maar juist zo lang mogelijk moet worden vastgehouden. Daarom worden op dit moment langs de Geul in Zuid-Limburg oude drainagesystemen verwijderd. Op deze manier houdt de grond het water langer vast, en dat is ook nog eens goed voor de natuur. Verslaggever Henny Radstaak is gaan kijken langs de Geul bij Epen, samen met Imke Nabben van ARK Natuurontwikkeling.

Ook in onze televisieaflevering over het Geuldal zijn we met Imke Nabben op pad geweest. Zij liet toen zien hoe ze o.a. de wichelroede gebruiken om oude, ondergrondse drainagebuizen te detecteren. Dat leverde verbaasde gezichten op, o.a. bij mij, maar het werkte wel! Bekijk het fragment hieronder:

Arita Baaijens geeft de Noordzee een stem

In 2023 gaat Arita Baaijens solliciteren voor een nieuwe functie: ‘Spreker voor de Noordzee’. Zij geeft zichzelf een jaar de tijd om zich zo goed mogelijk voorbereid op het gesprek te komen. "Wie is de zee? Hoe verstaan mens en zee elkaar? Is de zee intelligent?", zijn vragen die bij haar opborrelen.

Arita Baaijens wil met ‘Solliciteren bij de Noordzee’ de geesten klaarmaken voor een minder bazige bestuursvorm. Eentje waarbij de zee een vaste plek aan vergadertafels inneemt en mee beslist. We leren zo de zee kennen op manieren die ons alledaagse begrip van de werkelijkheid behoorlijk oprekken. Lees meer hierover de website

Winterclusterende karpers

Karper © Fotograaf John de Jong