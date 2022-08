Ralreiger smult van vis | Zelf Geschoten

De ralreiger is best zeldzaam in Nederland. De vogel komt voornamelijk voor in Zuid- en Oost-Europa. De Europese vogels trekken 's winters naar Afrika. In de lente is de terugtrek naar de broedgebieden, waarbij sommige vogels 'doorschieten' naar Noordwest-Europa. Zodoende duiken er de laatste jaren op steeds meer plekken in Nederland ralreigers op.