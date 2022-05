Radboudumc betaalt btw op groente en fruit even zelf

Het Radboud universitair medisch centrum vindt dat de politiek te lang draalt met het afschaffen van de btw op verse groente en fruit. Om een voorbeeld te stellen, betaalt het academische ziekenhuis in Nijmegen deze week zelf de 9 procent belasting op gezonde voeding die mensen in het ziekenhuisrestaurant kopen. Voeding is van groot belang voor een gezonde leefstijl, benadrukt het ziekenhuisbestuur.

"Gezond eten raakt mensen nu hard in hun portemonnee. Terwijl we allemaal weten hoe belangrijk goede voeding is voor hun gezondheid", stelt bestuursvoorzitter Bertine Lahuis in een verklaring. "Gezonde voeding moet snel echt goedkoper." Onder het motto "appels en prei btw-vrij" geeft het Radboudumc tot en met 6 juni zelf het goede voorbeeld.