Radboud Universiteit eerste gecertificeerde milieubewuste universiteit

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft, als eerste Nederlandse universiteit, het ISO 14001 certificaat voor milieuzorg ontvangen. Daarmee wordt door een onafhankelijke, certificerende instantie vastgesteld dat de Radboud Universiteit een milieubewuste universiteit is.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm. Het certificaat geeft vertrouwen dat de naleving van wettelijke milieueisen geborgd is en dat de universiteit werkt aan continue verbetering van haar prestaties op milieugebied.

Huygensgebouw grote energiebespaarder

De Radboud Universiteit werkt met haar milieuzorgsysteem en milieubeleidsplannen al jarenlang aan zorgvuldig energie- en afvalstoffenbeleid op haar groene campus. Vooral het nieuwe Huygensgebouw levert een aanzienlijke afname van milieubelasting. Zo is de afgelopen jaren veertig procent bespaard op drinkwater en ruim zestig procent op aardgas.

Arbo- en Milieudienst

Het behalen van het certificaat markeert het einde van een intensief traject van voorbereiding dat is geleid door de universitaire Arbo- en Milieudienst in samenwerking met het Universitair Vastgoedbedrijf. Zo zijn de procedures voor registratie en terugkoppeling van milieubelasting zorgvuldiger vastgelegd en zijn er gesprekken gevoerd met faculteiten over verdere terugbrenging van milieubelasting. De audits zijn uitgevoerd door het certificerende bureau DNV.