Raad van State vindt 25 kilometer voor stikstofberekening voldoende

Volgens de Raad van State betekent de uitspraak niet dat stikstof die buiten de grens van 25 kilometer op natuur terechtkomt, niet relevant is. Die neerslag zou deel uitmaken van de totale stikstofneerslag in Nederland. De overheid is verantwoordelijk om maatregelen te nemen om verslechtering van beschermde natuur tegen te gaan als gevolg van die nationale stikstofneerslag.

Over de doortrekking van de A15 naar de A12 wordt al tientallen jaren gedebatteerd en geprocedeerd. De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan over het benodigde tracébesluit, want er liggen ook nog andere bezwaren tegen dat besluit. Zo stellen bezwaarmakers dat er stikstofruimte is gekocht door boerderijen in de buurt op te kopen. Maar die boerderijen stonden al jaren leeg en stootten dus geen stikstof meer uit. De Raad van State heeft vanwege het grote landelijke belang nu eerst geoordeeld over de grenzen voor de stikstofberekening en komt later met een definitieve uitspraak over het tracébesluit.