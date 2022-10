Raad van State herziet besluit ontpoldering Hedwigepolder niet

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen die in verband worden gebracht met kanker, verhoogd cholesterol en voortplantingsproblemen. De waarden in de Westerschelde zijn hoog door lozingen van chemiebedrijf 3M in het Antwerpse havengebied. Ook wordt afgeraden om vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde te eten omdat zij hoge concentraties PFAS bevatten.

Het besluit over de ontpoldering van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen wordt niet teruggedraaid, heeft de Raad van State beoordeeld. Hiermee heeft ze de eisen van voormalige eigenaar Gery de Cloedt afgewezen. De Cloedt vond dat de zaak moest worden herzien, omdat het water van de Westerschelde dat door ontpoldering over zijn vroegere landbouwgrond stroomt met PFAS is vervuild.

Transformatie naar natuurgebied

Volgens de hoogste bestuursrechter had de eigenaar de verontreiniging kunnen aanvoeren toen de zaak jaren geleden werd behandeld, maar heeft hij dat niet gedaan. Daarom blijft de uitspraak van 2014 staan. In 2014 bepaalde de Raad van State na een jarenlange juridische strijd dat de polder moest worden getransformeerd tot waterrijk natuurgebied.

De ontpoldering is onderdeel van een verdrag tussen Nederland en België over de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Het uitdiepen van de Westerschelde is nadelig voor de natuur, maar houdt de Antwerpse haven bereikbaar voor grote schepen. Ter 'compensatie' voor de natuur wordt de Hedwigepolder veranderd in een natuurgebied.

© Bart van Dam

Mate van verontreiniging

Minister Christianne Van der Wal (Natuur) zag in recent onderzoek geen reden om van ontpoldering af te zien. Ze wees er in juni op dat de PFAS-waarden dalende zijn en dat in de polder straks niet mag worden gezwommen of gevist. Ook wordt er geen drinkwater gewonnen.

De Raad van State benadrukt overigens dat dit vonnis alleen gaat over de vraag of de eerdere uitspraak moet worden herzien. De raad "heeft hiermee geen uitspraak gedaan over de gegevens van PFAS-verontreiniging in de Westerschelde op dit moment en of deze mogelijk gevolgen heeft voor het project van ontpolderen".

Bron: ANP