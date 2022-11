Raad van State doet uitspraak over bouwvrijstelling

Bouwprojecten mogen niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te stoten, oordeelt de Raad van State. De zogenoemde bouwvrijstelling is juridisch niet houdbaar volgens de rechter. Dit betekent dat er weer een natuurvergunning nodig is wanneer een bouwproject leidt tot stikstofneerslag in een kwetsbaar natuurgebied. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de hele bouwsector, omdat per project weer een stikstofberekening moet worden gemaakt.

In de uitspraak ging het de hoogste algemene bestuursrechter concreet om de bouwvrijstelling van het megaproject Porthos. Dit project draait om opslag van CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven in een leeg gasveld onder de Noordzee. Mobilisation for the Environment (MOB) wees erop dat het project stikstofneerslag veroorzaakt in beschermde natuurgebieden. De vrijstelling klopt volgens de milieuclub juridisch gezien niet. Maar dit is niet het einde van het Porthos-project, benadrukt de Raad van State. Later gaat de rechtszaak over Porthos verder.