Raad van State beveelt nieuwe gasboring in Noordzee te stoppen

Tom Grijsen, hoofd klimaat en biodiversiteit bij Greenpeace Nederland: "Vandaag hebben we laten zien dat people power werkt. Mensen houden niet langer hun mond; ze bezetten een boorplatform of strijden in de rechtszaal en staan daarmee op tegen de fossiele industrie. Fossiele bedrijven zijn niet zo onaantastbaar als ze denken. Dit besluit komt op een goed moment want de fossiele industrie staat klaar om meerdere vervuilende gasprojecten in Europa te starten. Wij roepen de EU en haar lidstaten op om nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen in heel Europa te verbieden."