PvdD: is 'oproerwapen' tegen wolf wel veilig?

De wolf in het nationale park geldt als een probleemwolf, omdat het dier kennelijk niet meer bang is voor mensen. De PvdD wil net als dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming weten hoe het van nature schuwe dier zo tam is geworden. Is er voldoende gehandhaafd op niet voeren en lokken van de dieren, vraagt de partij zich af. Mensen die dicht bij de wolven in het park komen zouden een boete moeten krijgen, omdat ze de dieren niet mogen verstoren.