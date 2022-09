Putters bouwen nest | Zelf Geschoten

Putters zijn prachtig kleurrijke vinken. In deze video zijn ze nog druk bezig met het bouwen van een nest en zie je ze paren. Gefilmd door Gerrie van der Meulen.

Door de bontgekleurde kop en geel-zwarte vleugels is de putter een onmiskenbare vogel. Het lijkt misschien alsof het mannetje en vrouwtje hetzelfde verenkleed hebben, maar er is een subtiel verschil waardoor je ze uit elkaar kunt houden. Het rode masker van de vrouw stopt namelijk net voor of halverwege het oog, terwijl het masker bij de man doorloopt tot voorbij het oog.