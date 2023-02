Purperkoet tussen het Nederlandse riet

Ooit van een purperkoet gehoord? "Deze unieke verschijning bij Kinderdijk zorgt er al enkele dagen voor dat de aandacht van fotografen nu eens niet uitgaat naar de beroemde molens", schrijft Anne van Rijn bij haar foto. Het is inderdaad een bijzonder kleurige vogel met zijn donkerblauwe en paarse verenkleed en grote felrode snavel. In Nederland is deze vogel nog niet eerder waargenomen in het wild.

Purperkoet houdt van riet

Het leefgebied van purperkoeten is drasland, zowel met zoetwater als brak water. De vogels houden van rijk begroeide, ondiepe wateren waar vooral riet en zegge groeit. Purperkoeten eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Ze eten jonge scheuten, zaden, delen van riet en andere waterplanten, waterinsecten, weekdieren en kleine amfibieën. Soms roven ze eieren en jongen van andere watervogels, waarvoor ze zelfs in bomen klimmen. In de vlucht zijn ze te herkennen aan de bungelende poten.

Renzo van den Akker filmde deze prachtige watervogel:

De purperkoet heeft een groot verspreidingsgebied. Purperkoeten zijn inheems in de tropische en subtropische regio's van Europa, Afrika, Azië en Australië. In Europa komt de vogel voor in Spanje, Portugal en op Sardinië. Op wereldschaal staat de soort als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN. De populatie die in West-Europa voorkomt is wel sterk achteruitgegaan doordat de draslanden omgezet zijn voor agrarisch gebruik.

Waarnemingen van de purperkoet

Op Waarneming.nl hebben al meer dan 700 gebruikers deze ene purperkoet gemeld. De eerste waarneming van een purperkoet is trouwens al in september 2021 geplaatst uit de Brabantse Biesbosch, maar kon toen niet worden bevestigd. Het is een soort die ook gehouden wordt dus moeten we rekening houden met de mogelijkheid dat dit een ontsnapt exemplaar is.

Heb jij zelf ook een mooie natuurfoto gemaakt? Plaats die dan op onze Fotopagina.

Bron: Waarneming.nl, AD, Wikipedia