Provincies zien niets in plan voor onvruchtbaar maken wolven

De provincies Drenthe, Friesland, Gelderland, Overijssel en Utrecht zien niets in het plan van PVV-Kamerlid Dion Graus om met anticonceptie te voorkomen dat de wolven in het land te veel welpen krijgen. Volgens de provincies komt uit onderzoek, literatuur en praktijkervaring naar voren dat chemische sterilisatie of een prikpil kan werken bij hoefdieren en grazers, maar niet bij in het wild levende roofdieren.

De provincies wijzen erop dat het verdoven van roofdieren volgens meerdere deskundigen complex is. "Simpelweg omdat het benaderen van wolven op korte afstand in de vrije natuur vrijwel onmogelijk is." De provincies vinden dat allereerst moet worden ingezet op beheersbaarheid van de wolvenpopulatie, onder meer door verjaging. "Dit is uiteindelijk vooral in het belang van de wolf zelf."