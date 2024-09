Provincies verrast dat kabinet plannen landelijk gebied schrapt

"Als de toezeggingen echt teniet worden gedaan, dan moet de regering het zelf doen", zei een woordvoerder van Noord-Holland. "We gaan vanmiddag zien of het echt zo is."

Ook een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant zegt te wachten op het Kamerdebat. "Wij zijn verantwoordelijk hiervoor, maar we hebben het Rijk er wel bij nodig." Zuid-Holland sluit zich daarbij aan. "Los van het NPLG blijft een samenhangende aanpak vanuit de gebieden noodzakelijk. De doelen voor natuur, water, stikstof, tuin- en landbouw en klimaat in het landelijk gebied blijven immers overeind en daarom blijven we geloven in die gebiedsgerichte aanpak."

De Noord-Hollandse gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB) zei op NPO Radio 1 ook namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat het voor de provincies nog afwachten is. "Er was al minder geld hiervoor in het hoofdlijnenakkoord en meer geld voor landbouwdoelen. Wij moeten zien hoe wij ons daartoe gaan verhouden." Volgens Beemsterboer is het nog afwachten of de plannen volledig worden geschrapt.

Programma voor het landelijk gebied

Iedere provincie heeft een eigen programma voor het landelijk gebied opgesteld. Daarin zijn plannen uitgewerkt om de stikstofuitstoot terug te brengen, wettelijke natuur- en waterdoelen te halen en om de leefbaarheid van het platteland te verbeteren. De provincies hadden al om veel meer geld gevraagd dan de ruim 24 miljard euro die het vorige kabinet ervoor had uitgetrokken. Het nieuwe kabinet had het fonds daarvoor al ingetrokken.

Reactie natuurorganisaties

Natuur- en milieuorganisaties vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet grotendeels wil breken met de natuur- en stikstofplannen die in de afgelopen regeerperiode zijn gemaakt. "De natuur staat er ontzettend slecht voor en het is daarom cruciaal dat de stikstofuitstoot wél gaat afnemen", reageert Natuur & Milieu. Greenpeace concludeert dat dit kabinet "de natuur officieel heeft laten vallen".

Volgens Greenpeace behartigt dit kabinet "enkel de belangen van de grote agro-industrie". De milieuorganisatie procedeert al langere tijd via de rechter tegen het stikstofbeleid van de overheid, dat volgens de organisatie veel ambitieuzer moet. De lijn die het kabinet nu kiest "sterkt ons alleen maar in de bodemprocedure die we zijn gestart om juist de meest kwetsbare natuur in Nederland overeind te houden", laat een woordvoerster weten.

'Knauw voor de Nederlandse natuur'

Natuurmonumenten vindt de voornemens van het kabinet "een klap in het gezicht van iedereen die de afgelopen jaren werkte aan een mooier platteland". Daarnaast is het dreigende wegvallen van provinciale plannen en de bijbehorende financiering "een knauw voor de Nederlandse natuur".

"Het buitengebied verarmt. De biodiversiteit neemt af, het aantal dagvlinders is sinds 1992 gehalveerd. Bloeiende plantensoorten verdwijnen doordat insecten zeldzaam zijn geworden. Die insecten, bestuiven onze gewassen en zijn dus voor onze voedselzekerheid cruciaal", aldus de organisatie.