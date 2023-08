Provincies reageren afwachtend op oproep afzwakken stikstofplannen

Op verzoek van het kabinet dienden de provincies deze zomer een plan in om de stikstof-, klimaat- en waterdoelen te halen, hun Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het Rijk heeft 24,3 miljard euro gereserveerd voor alle provincies, maar gezamenlijk wensen die 58,6 miljard euro. Van der Wal zegt maandag in De Telegraaf dat er zeker niet meer geld beschikbaar komt dan het huidige bedrag en dat de provincies hun plannen daarom moeten aanpassen. Die boodschap gaat ze formeel aan de provincies overbrengen.

Reacties provincies

Het helpt niet om de opgaven en de middelen telkens ter discussie te stellen, reageert Noord-Brabant, dat 8 miljard euro heeft gevraagd. "Het land komt stil te staan en agrariërs verlangen naar duidelijkheid en perspectief."

"Als blijkt dat er niet genoeg geld beschikbaar is, dan moeten wij met de minister in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen oplossen", vindt Friesland. Volgens de provincie is 5,2 miljard nodig om alle plannen te kunnen uitvoeren.Overijssel reageert verbaasd op de uitspraken van Van der Wal. "We hebben, zo vinden wij, goede plannen ingediend bij het Rijk. We gaan met de minister in gesprek over hoe nu verder."

Ook Gelderland, dat 10 miljard wil, is verbaasd. "De opgaven zijn, met name in Gelderland, enorm en daar hangt een prijskaartje aan. Het is belangrijk dat we zo snel mogelijk plannen kunnen gaan uitvoeren".

Drenthe stelt: "ergens zal aan de knoppen gedraaid moeten worden, of aan de kant van de financiën of aan de ambities. We wachten het af. De tranche van 476 miljoen die we al hadden gevraagd is toegezegd, dat komt goed".

"Het is nog niet bekend welk bedrag er voor onze provincie beschikbaar is. Wij hopen tijdens het gesprek met de minister meer duidelijkheid te krijgen", aldus Zuid-Holland. De provincie, die 9 miljard van het Rijk wil, zegt pas daarna iets te kunnen zeggen over de uitvoerbaarheid van de plannen.

Flevoland zegt geen signalen te hebben gehad dat zijn "realistisch plan met bijbehorend realistisch budget" van 1 miljard moet worden bijgesteld. "We willen graag zelf van het ministerie horen hoe verder te gaan."

De provincie Utrecht noemt de 3,7 miljard euro die ze heeft gevraagd een reëel bedrag. "We hopen tijdens het gesprek met de minister meer duidelijkheid te krijgen. Pas dan kunnen we aangeven of, en zo ja, op welke manier onze plannen afgezwakt zouden moeten worden."

Bron: ANP