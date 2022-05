Provincies onderhandelen met zestig vervuilende boerenbedrijven

Bij het uitkopen van boeren in kwetsbare gebieden staat vrijwilligheid centraal. De boerenbedrijven hebben de keus om te stoppen, maar ze mogen ook groener gaan boeren. De minister wil gedwongen uitkoop echter niet uitsluiten.

"Als blijkt dat vrijwillige maatregelen niet tot resultaat leiden, dan moet ik ingrijpen,” vertelt Van der Wal, “en dat is het moment dat onteigening volgens de geldende procedures moet worden ingezet". Ze is van plan dat proces zo helder mogelijk vast te stellen. Zo hoopt ze meer duidelijkheid te geven aan boeren in gebieden met veel kwetsbare natuur. "Dat hoort bij fair play."