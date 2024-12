Provincies nemen extra tijd voor aanpassing gezamenlijk wolvenplan

De provincies nemen meer tijd voor het uitwerken van een nieuw gezamenlijk wolvenplan. Ze willen kijken of de voorstellen van staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur) in het plan kunnen worden ingepast. Rummenie komt nog dit jaar met een definitie van een probleemwolf en geeft aan wanneer provincies een wolf die voor problemen zorgt kunnen verjagen, zenderen of uiteindelijk afschieten.

Het provinciale beleid wordt nu niet zoals eerder gepland in januari vastgesteld, maar pas later in het eerste kwartaal van 2025, meldt het Interprovinciaal Overleg (IPO). Drenthe en Friesland hebben aangegeven dat ze niet alleen een duidelijkere definitie willen wanneer een wolf een probleemwolf is, maar ook hoe die kan worden aangepakt. "We hebben het plan besproken en geconcludeerd dat het voor verbetering vatbaar is", aldus de Drentse gedeputeerde Egbert van Dijk.