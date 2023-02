Provincies en Waterschappen moeten aan de slag met de 3-30-300 norm

Waterschappen en provincies moeten de komende jaren veel meer gaan investeren in vergroening van de openbare ruimte om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Met de Provinciale Staten– en waterschapsverkiezingen voor de deur is het belangrijk dat de verschillende politieke partijen duidelijk laten weten hoe zij problemen als gevolg van extreme weersituaties zoals hevige regenval en lange periodes van droogte anderzijds het hoofd willen gaan bieden. Want dat de burger daar behoefte aan heeft bleek deze week uit onderzoek dat de Unie voor Waterschappen zelf heeft laten uitvoeren en waaruit werd geconcludeerd dat bijna driekwart van de Nederlanders zich zorgen maakt om de gevolgen van extreem weer.

Door de klimaatverandering gaan we ze steeds vaker te maken krijgen met extreem weer. Daar moet dus op geanticipeerd worden. De ideale manier hiervoor is via de 3-30-300-norm van Cecil Konijnendijk, directeur van het Nature Based Solutions Institute. Deze norm komt op het volgende neer: mensen moeten uitzicht hebben op drie bomen, 30 procent van het stadoppervlak moet in de schaduw van bomen liggen en elke bewoner moet binnen 300 meter toegang hebben tot een park of stadsbos.



Momenteel lijkt dat nog heel ver weg, maar het is goed als de politiek hier de komende jaren de schouders onder gaat zetten. Het aanleggen van veel meer groen is belangrijk in het kader van de klimaatverandering, maar daarnaast doet natuur nog veel meer voor de mens. Tal van studies tonen aan dat natuur mensen gezonder en gelukkiger maakt.