Provincie Utrecht geeft duurzame melkveehouders financiële beloning

Utrecht heeft 1175 melkveehouders. Het doel is dat de helft van de Utrechtse bedrijven in 2030 "natuurinclusief" is, oftewel: dat er ruimte is binnen de landbouw voor biodiversiteit. Gedeputeerde Mirjam Sterk op het gebied van Natuur en Landbouw hoopt dat duurzaam ondernemen voor de melkveehouders op deze manier lonend wordt. "We willen in onze provincie meer duurzame landbouw, maar dat moet ook samengaan met een verdienmodel voor de boeren."