Provincie Utrecht bereidt afschot wolf voor en waarschuwt bezoekers

Het duurt ongeveer een week voordat de uitslag bekend is van de DNA-analyse die de provincie Utrecht heeft aangevraagd voor de vermoedelijke wolf die woensdag betrokken was een incident. Daarbij zou een kind omver zijn gelopen of geduwd. Het onderzoek is aangevraagd om te bepalen of het om hetzelfde dier gaat dat eerder een klein meisje beet en een hondje meenam in de bossen bij Leusden.

Naar aanleiding van het incident woensdag met een wolf bij Austerlitz, roepen provincie en de gemeenten Leusden, Zeist, Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug inwoners en bezoekers op om zeer voorzichtig te zijn in het bosgebied van de Utrechtse Heuvelrug. Het dringende advies is om niet met kleine kinderen de bossen van de Utrechtse Heuvelrug in genoemde gemeenten te bezoeken.

De provincie heeft gelijktijdig met het DNA-onderzoek wolvendeskundigen verzocht zo spoedig als mogelijk dit incident nader te duiden en de provincie te adviseren. De provincie heeft voor het voornemen tot afschot steun en instemming gevraagd bij het Ministerie van LVVN en de betrokken gemeenten Zeist, Leusden, Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug.

Atypisch gedrag is verontrustend

Ervan uitgaande dat het om een wolf ging, zeggen wolvendeskundigen dat er gedrag is vertoond dat atypisch en verontrustend is. De provincie houdt er ernstig rekening mee dat het om dezelfde wolf gaat die eerder betrokken was bij incidenten in Leusden met een ander meisje en een hond en heeft daarom besloten om een afschotvergunning voor te bereiden.

Eerder deze maand waren twee andere incidenten met een wolf in de provincie Utrecht in het nieuws gekomen. Op 6 juli nam een wolf een hondje mee. Tien dagen later beet een wolf een meisje in haar zij. Experts schrijven die twee incidenten toe aan een wolvenpaar dat hun welpen beschermde. Voor de burgemeester van de gemeente Leusden waren de incidenten aanleiding om op 18 juli via een noodbevel per direct een deel van landgoed Den Treek tijdelijk af te sluiten.

Reactie Faunabescherming

Voorzitter Niko Koffeman van de Faunabescherming spreekt van een "kansloze exercitie" en verwijst daarbij naar recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Dat oordeelde dat in Oostenrijk en Spanje de wolf niet mag worden afgeschoten, onder meer omdat de bescherming van de soort nog verbeterd moet worden. Die uitspraak geldt voor alle EU-landen.

Dat kan pas veranderen als de wolf mensen echt agressief bejegent en daar is in de ogen van Koffeman geen sprake van. In Utrecht leeft een wolvenpaar met vijf welpen en een nieuwsgierige jonge wolf. Het paar woont bij landgoed Den Treek en gedraagt zich beschermend naar hun jongen. Ze zijn verhuisd van de Leusder Heide toen het leger begon te schieten, aldus Koffeman. Faunabescherming dreigt naar de rechter te stappen als er een afschotvergunning wordt verleend.

Handelingsperspectief

De Provincie Utrecht adviseert de volgende instructies te volgen mocht je een wolf tegenkomen: ren niet weg maar maak jezelf groot, maak gebaren of herrie. Loop langzaam achteruit.