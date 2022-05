Provincie Overijssel verleende 29 onterechte natuurvergunningen

De provincie Overijssel heeft 29 veehouders onterecht natuurvergunningen verleend voor het houden van vee in stallen. De rechtbank stelt in de meeste gevallen dat het niet met zekerheid te zeggen is dat de veehouderij geen beschermde natuurgebieden zal aantasten. Daarom moet de provincie de vergunningaanvragen van de veehouders opnieuw behandelen.