Provincie Gelderland wil vergunning voor PAS-melders gratis maken

Tijdens een debat over de Gelderse begroting van volgend jaar werd een aanpassing van het tarief voorgesteld door onder meer alle coalitiepartijen (BBB, VVD, CDA, CU en SGP). Volgens fractievoorzitter Rik Loeters van de BoerBurgerBeweging (BBB) is het niet eerlijk dat PAS-melders de 1600 euro zouden moeten betalen, omdat het niet hun schuld is dat ze nu alsnog een vergunning nodig hebben.

Zij legde uit dat de kosten voor een vergunning - ook wel leges genoemd - in totaal 4800 euro zijn. Normaal betalen het Rijk, de provincie en het bedrijf daar ieder 1600 euro van. Zij spoorde de Staten aan om het dekken van een extra deel door de provincie eerst "juridisch te laten onderzoeken", maar daar gingen de Statenleden niet in mee.

Loeters benadrukte nog dat hij wil dat uiteindelijk het Rijk de extra kosten betaalt. "Daar is dit probleem gecreëerd." Deze zomer meldde Gelderland dat zich 237 PAS-melders bij de provincie hadden gemeld. Tot dusver is het gelukt om één bedrijf te legaliseren.

In Gelderland werd de hele middag en avond over de begroting voor 2024 gedebatteerd. Oppositiepartijen vroegen om meer aandacht in de plannen voor onder meer behoud van de natuur en het overeind houden van culturele instellingen. Tussen de groene partijen en de BBB ontstond meerdere keren discussie over beheer van de natuur, klimaatmaatregelen en de toekomst van de veehouderij.