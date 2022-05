Provincie Gelderland investeert 6,9 miljoen in natuurherstel

Terreineigenaren en natuurbeheerders in Gelderland kunnen tot en met 2023 een subsidie aanvragen bij Programma Natuur. Dat geld, in totaal 162 miljoen euro, is beschikbaar gesteld door het Rijk voor de aanpak van het stikstofprobleem. Het is onderdeel van de tienjarige stikstofaanpak die het Rijk gepland heeft in samenwerking met de provincies.