Provincie Friesland wil geen gaswinnning, toch wordt er geboord

Meerdere gasvelden in Friesland liggen onder de Waddenzee, waar bodemdaling volgens Frank Petersen van de Waddenvereniging desastreuze gevolgen kan hebben. "Als de bodem van de Waddenzee blijft dalen, dan zijn er hele stukken die in de toekomst niet meer droog komen te liggen. Daardoor verdwijnen bepaalde dieren en dat heeft gevolgen voor de hele voedselketen en ecologie."

"Het is vreemd dat je hier doorgaat met boren, terwijl er in Groningen om heel moverende redenen mee is gestopt", zegt de Friese gedeputeerde Friso Douwstra. Hij snapt dat gas nog nodig is, maar vindt het onbegrijpelijk dat in Friesland nieuwe velden worden aangeboord. "Dat past niet bij het langjarige plan om helemaal van het gas af te gaan."

Kleinere gasvelden

Volgens gasbedrijf Vermillion zijn ook de nieuwe, kleine velden waar het bedrijf gas wil gaan winnen noodzakelijk voor de Nederlandse energievoorziening. Het gasbedrijf noemt de grootte van de gasvelden het belangrijkste verschil met Groningen. "Wij boren vooral in heel kleine velden, daar is de kans op aardbevingen een stuk kleiner dan bij een groot veld zoals in Groningen."

Aardwetenschapper Suzanne Hangx van de Universiteit Utrecht zegt dat de situatie in Friesland moeilijk te vergelijken is met Groningen. Ze onderstreept dat de velden in Friesland veel kleiner zijn dan het enorme Groninger gasveld. "De gasvelden liggen ook minder diep en de lokale samenstelling van het gesteente kan anders zijn. Dit beïnvloedt allemaal hoe het gesteente zal reageren op de gaswinning." Hoe groot de kans op ernstige gevolgen in Friesland is, is volgens Hangx moeilijk te zeggen.

Lessen uit het verleden

Een belangrijk punt voor Douwstra is de angst bij omwonenden. "De bodemdaling valt volgens de berekeningen binnen de marges, maar dat kan voor onze bewoners alsnog onwenselijk zijn. Als jij opeens je voordeur niet meer open krijgt, dan is dat een nachtmerrie."

De gedeputeerde vindt dat er lessen moeten worden getrokken uit de problemen in Groningen. "Achteraf is geoordeeld dat niet geboord had moeten worden, hoe kan je dit dan in Friesland toch blijven doen?" Daarnaast vindt de gedeputeerde dat als er dan naar gas wordt geboord, een deel van de inkomsten terug moet vloeien naar Friesland. Die beslissing ligt bij de regering en de Tweede Kamer.