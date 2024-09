Provinciale politici vragen Wiersma om natuurbeleid te herzien

Naast Volt hebben GroenLinks, CDA, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SP en de Friese partij FNP hun naam aan de brief verbonden. De provinciale fracties die de oproep onderschrijven, vertegenwoordigen naar eigen zeggen in totaal 186 leden van Provinciale Staten. Van GroenLinks, D66 en SP tekenden alle twaalf fracties.

Bijna tweehonderd provinciale politici hebben minister Femke Wiersma maandag een brief gestuurd, met het verzoek om haar besluit over het schrappen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) te herzien. Die brief werd afgelopen week op initiatief van de Volt-fractie in Utrecht opgesteld, nadat was uitgelekt dat Wiersma (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) het programma waar de provincies al ruim twee jaar aan werken wil laten vervallen.

Onder de kop 'Wat maakt u ons nou?', vragen de ondertekenaars aan Wiersma om het NPLG te handhaven en hiervoor voldoende middelen beschikbaar te stellen. Het vorige kabinet had dit programma opgezet met als doel om via een gebiedsgerichte aanpak de problemen met onder meer stikstof, natuur en waterkwaliteit aan te pakken. In hun hoofdlijnenakkoord besloten PVV, VVD, NSC en BBB echter het fonds met ruim 20 miljard euro dat hiervoor was gereserveerd te schrappen en nu verdwijnt het NPLG in de huidige vorm helemaal.

BBB-minister Wiersma heeft andere plannen, maar daarover kon ze afgelopen woensdag in de Tweede Kamer nog niet veel zeggen omdat het regeerprogramma nog niet af is. Niet alleen uit de oppositie, maar ook uit de coalitie in de Kamer kwam kritiek.

Natuur verslechtert

"Jaren werk door heel veel ambtenaren gaat verloren, boeren blijven in onzekerheid achter, verwachtingen met gebiedspartners worden niet waargemaakt, en de natuur verslechtert verder", zegt Amos de Jong, Statenlid van Volt in Utrecht.

Volgens de ondertekenaars van de brief, die ook een gesprek met de minister hebben aangevraagd, zorgt het schrappen van het NPLG voor nog meer vertraging en onduidelijkheid. "Hoe kunnen wij nu onze gebiedspartners recht in de ogen aankijken met een verhaal over een behoorlijk bestuur dat te vertrouwen is? Welk perspectief bieden wij onze boeren inclusief PAS-melders, onze inwoners, onze natuur? Wij krijgen dit niet uitgelegd. Ook niet in Europa, omdat we onze afspraken zo niet kunnen naleven."