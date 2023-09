Proteïnerijke algen: eiwit van de toekomst

De kosten van het produceren van algen bleken uiteindelijk veel te hoog. Daarom was het niet mogelijk om te concurreren met de prijs van fossiele brandstoffen. Ook is intussen de focus verlegd naar de elektrische auto’s als duurzaam alternatief. Maar er nog wel toepassingen denkbaar op een kleinere schaal in de toekomst zoals het produceren van energierijke biobrandstof voor de vliegtuigindustrie. Maar dat onze auto’s zouden gaan rijden op algendiesel lijkt een illusie te zijn geweest die ondermeer gevoed werd door de oliemaatschappijen.

Gelukkig is het onderzoek niet helemaal voor niks geweest en hebben ze in AlgaePARC niet stilgezeten. Zo hebben ze zich naast het idee van de biologische brandstof ook bezig gehouden met alternatieve toepassingen van de algen. Algen blijken ook in staat om alternatieve oliën en eiwitten te produceren die we kunnen toepassen bij medicatie, als basis voor visvoer, maar ook in voedsel en veganistische producten.