Prooi in de klauwen van een visarend

In de Biesbosch filmde Renzo van den Akker deze indrukwekkende visarend. De visarend speelt in dit gebied een sleutelrol in de voedselketen. In de rustige wateren van de Biesbosch zien we hoe de visarend zijn jachtinstinct toont, met gracieuze bewegingen en scherpe ogen gericht op een glinsterende vis die zich onder het oppervlak bevindt.