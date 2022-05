Project Meerbericht meet blauwalgen

Blauwalgen zijn microscopisch kleine organismen die overal ter wereld voorkomen in zoetwater. Overmatige groei van blauwalgen is een teken dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit. Er kan dan niet meer gezwommen worden. Sommige blauwalgen maken gifstoffen aan. Mensen kunnen maag- en darmklachten krijgen, en voor huisdieren kan blauwalg nog schadelijker zijn.

"Blauwalguitbraken nemen toe in aantal en omvang door te veel voedingsstoffen in het milieu", zegt NIOO-onderzoeker en blauwalgexpert Dedmer van de Waal. "Klimaatverandering zal dit naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verder versterken."

De onderzoekers berekenen wat het actuele risico op blauwalgbloei is op basis van de metingen in het water en van het weer. Die resultaten komen in een dashboard. De waterbeheerder kan zo in één oogopslag zien “hoe de vlag erbij hangt”. Het dashboard helpt de beheerder effectiever het water te controleren. Hierdoor kan het zwemwater meteen open als zwemmen weer veilig is.