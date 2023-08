‘Proef de aandacht’_30_07_2008 Nieuws • 17-09-2008 • leestijd 2 minuten • bewaren

In september en oktober 2008 is het weer mogelijk om aan tafel te schuiven bij de biologische boer. Onder leiding van een topkok en een stoere boer kunnen bezoekers op zes prachtige authentieke locaties in de stal, de wei of de schuur genieten van een Boergondisch feestmaal. Het menu is bereid met de oogst van het land, behorend bij het seizoen en uit de eigen streek. Stichting Van Eigen Erf en het Netwerk Biologische InfoCentra willen met deze campagne ‘lekker eten van dichtbij’ promoten onder het motto ‘Proef de Aandacht’.

Tussen mest en damast

Het Boergondisch feestmaal is een uniek culinair festijn om gezonde, lekkere en duurzame producten uit de eigen regio onder de aandacht te brengen. Chefkok Olivier van der Staal van Green Taste Catering kookt een smaak- en stijlvol feestmaal in zijn mobiele kookstudio tussen de koeien in de stal of, bij goed weer, in de wei. De boer dwaalt met de gasten, onder het genot van een aperitief, over erf en velden en vertelt daarbij over de biologische landbouw bij wijze van ‘amuse’.

Menu van Chefkok Olivier van der Staal

Romig soepje van pompoen, verse koriander, reuze crostini's van zuurdesembrood met pesto en gezouten hoeveboter, smeuïge knoflook dip en een frisse salade Mesclun van het boerenerf

Zacht gestoofd “Zoervleisch” heerlijk gemarineerd en ouderwets gesudderd in verse geweckte citroen, tomaat en afgemaakt met volle room.

Gratin van aardappel en knolselderij, geroosterde bietjes en courgettes

Appeltaart uit de boomgaard met gele room, verveine en marmelade van appeltjes van Oranje